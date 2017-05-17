Министр обороны Украины рассказал о потерях в ходе операции в Донбассе

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что за время военной операции в Донбассе, которая длиться уже более трех лет, погибли 2 655 украинских военных.

"Две тысячи шестьсот пятьдесят пять военнослужащих погибли, защищая Украину", — сказал украинский министр в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle

В целом, по его словам, за это время погибли более 10 тысяч украинцев, еще более 20 тысяч были ранены, Украина "потеряла 43 тысячи квадратных километров земли".

В середине апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2017 году в Донбассе погибли 69 военнослужащих, более 420 были ранены; за все время спецоперации погибли 2652 силовика.

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