В ЛНР пообещали не блокировать российские интернет-ресурсы

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Российские интернет-ресурсы, попавшие под санкции Киева, не будут заблокированы на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила в среду начальник отдела систем телерадиовещания и Интернет Минкомсвязи ЛНР Анна Сиротенко.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение СНБО о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду, 17 мая.

"Так как Украина и ЛНР в разных технических и правовых юрисдикциях, то указ президента Украины (Петра Порошенко — ред.) не распространяется на территорию республики", — заявила Сиротенко на брифинге.

По словам начальника отдела, интернет-провайдеры, зарегистрированные на территории ЛНР, осуществляют свою деятельность в правовом поле республики. "Интернет-ресурсы, попавшие под украинские санкции, заблокированы не будут", — сказала она.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.