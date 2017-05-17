Порошенко попросил запретить членам Европарламента посещать Крым и Донбасс

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Петр Порошенко попросил президента Европарламента Антонио Таяни не допускать визитов депутатов в Крым и Донбасс, сообщается на сайте президента Украины.

Президент Украины на встрече с Таяни осудил поездки евродепутатов в эти регионы и попросил Таяни найти "адекватный ответ", а также предотвратить возможность подобных визитов в дальнейшем.

Кроме того, украинский президент подчеркнул важность позиции Европарламента по сохранению антироссийских санкций.

В среду президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в присутствии Петра Порошенко подписали документы, предоставляющие Украине безвизовый режим.

Крым присоединился к России после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Полуостров неоднократно посещали различные делегации из Европы. Так, в марте 2017 года с трехдневным визитом в Крым прибыли члены Европарламента, а также политики из ряда стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. В Киеве ввели санкции против нескольких европейских депутатов, посетивших полуостров.