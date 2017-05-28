Турчинов призвал построить "непреодолимую крепость" на границе с Россией

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр призвал украинских пограничников построить на востоке страны "непреодолимую крепость". Об этом он заявил в своем поздравлении ко Дню пограничника, которое опубликовано на сайте СНБО.

По словам Турчинова, на Западе Украины границу необходимо обустроить "по европейским стандартам".

"А на Востоке — создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!" — говорится в сообщении.

Ранее, анонсируя наступление в Донбассе, Турчинов призвал силовиков "не проскочить границу".

В мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера, заявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а позже по предложению самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен".