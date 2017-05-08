При обстреле на на западе Донецка ранен житель, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (51)

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вечернего обстрела на западе Донецка, сообщили в минобороны ДНР.

"В результате обстрела ВСУ поселка Трудовские осколочное ранение в руку получил мужчина 1974 года рождения", — сообщил журналистам представитель минобороны ДНР.

В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики также добавили, что четыре дома повреждено на западе Донецка в результате вечернего обстрела со стороны украинских силовиков.

"В результате обстрела в поселке Старомихайловка повреждено четыре дома", — добавил представитель минобороны ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.