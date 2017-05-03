В Донбассе во время занятий по боевой подготовке погиб украинский военный

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Украинский военнослужащий погиб во время плановых занятий по боевой подготовке в районе проведения военной операции в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр военной операции.

"По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, которые проходили в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате взрыва имитационных средств травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, во время транспортировки в медицинское учреждение военный скончался.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции.