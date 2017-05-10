В Киеве заявили, что уже ощутили негативный эффект от блокады Донбасса

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Негативный эффект от введения Киевом блокады Донбасса уже отразился на показателях экономической активности, он станет более ощутимым к концу года, говорится в заявлении Совета финансовой стабильности Украины.

Очередное заседание Совета финансовой стабильности во главе с председателем Нацбанка Валерией Гонтаревой, а также при участии министра финансов Украины Александра Данилюка состоялось на минувшей неделе. Участники совета отметили стабилизацию ситуации на валютном рынке страны, они также негативное влияние блокады Донбасса на экономику.

"В первом квартале несколько ухудшились внутренние экономические условия вследствие вынужденной блокады оккупированных территорий и прекращения торговли с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Негативный эффект блокады был достаточно быстрым и заметным и уже отразился на показателях экономической активности. Дополнительное негативное влияние на показатели роста производства и платежного баланса будет заметным к концу 2017 года", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка в среду.

Совет финансовой стабильности отметил необходимость своевременной реализации реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ. "Задержки с реализацией программы могут создать существенные риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе", — говорится в заявлении.

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