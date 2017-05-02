В Донецке проходит акция памяти погибших в Одессе в 2014 году

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

ДОНЕЦК 2 мая — РИА Новости. Более тысячи человек собрались в центре Донецка почтить память погибших 2 мая 2014 года в Одессе, когда в ходе столкновений украинские радикалы убили 48 человек, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее на площади возле драматического театра установлен стенд с именами и фотографиями погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Люди возлагают цветы к стенду и зажигают свечи. Со сцены выступают одесситы, участники событий на Куликовом поле, воюющие в рядах ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики. Собравшиеся скандируют "Не забудем! Не простим!"

Также на мероприятии присутствуют представители руководства ДНР, руководители министерств и ведомств, крупных общественных организаций и другие официальные лица.

"Мы пришли сегодня почтить память этих героев. Тех людей, которые вдохновили нас на те события, которые произошли позже… которые повлекли за собой рождение республики. Честь им память и хвала", — сказал журналистам руководитель фракции "Донецкая республика " Александр Костенко.