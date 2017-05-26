В ЛНР заявили, что силовики минируют мосты в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Украинские силовики минируют мосты в Попаснянском районе вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в Центре по взаимодействию с общественностью МВД самопровозглашенной ЛНР.

Как сообщили в министерстве, 25 мая на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил житель города Горское. "Мужчина заявил, что стал свидетелем минирования мостов в районе Горняцкой (железнодорожной станции — ред.) и Орехово", — сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, работы проводили "люди в камуфлированной форме" со знаками различия ВС Украины.

"По словам мужчины, местные жители опасаются, что украинские силовики взорвут мосты, оставив их в "каменном веке": без доступа к неотложным и аварийно-коммунальным службам", — отметили в МВД.

По данным правоохранителей, сведения внесены в книгу учета происшествий и преступлений МВД ЛНР. Ведется работа по установлению лиц, причастных к минированию жизненно важных объектов инфраструктуры.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.