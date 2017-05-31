В ЛНР сообщили о минировании украинскими силовиками ж/д станции в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (227)

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие заминировали железнодорожную станцию "Горняцкая" у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

Ранее в МВД ЛНР сообщили о минировании моста у железнодорожной станции "Горняцкая" в Попаснянском районе в Донбассе.

"Двадцать девятого мая 2017 года на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил житель города Горское. Мужчина сообщил, что стал свидетелем проведения минных работ в окрестностях железнодорожной станции "Горняцкая", расположенной в городе Золотое (у линии соприкосновения, — ред.)", — сообщили в МВД.

По данным ведомства, работами руководили офицеры с нашивками 59-й бригады ВСУ.

"Факт внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений ВСУ. Начата проверка. Информация также передана в МГБ ЛНР и Народную милицию ЛНР", — уточнил собеседник агентства.