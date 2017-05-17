В Донбассе во время обстрела повредили телевизионную вышку

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Телевышка повреждена в Тельманово в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, нарушено телевещание, сообщил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в администрации Тельмановского района РИА Новости сообщили о повреждении здания насосной станции в результате ночного обстрела. По данным компании "Вода Донбасса" было прекращено водоснабжение трех населенных пунктов.

"Противник нанес артиллерийский удар по территории насосной станции и телевышке в Тельманово. В результате чего отмечается повреждение здания и обесточивание станции, обеспечивающей весь Тельмановский район питьевой водой, к тому же выведена из строя система телерадиовещания в районе. Ведутся восстановительные работы", — сказал Басурин.