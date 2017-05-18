В ДНР настаивают на обмене пленными в кратчайшие сроки

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР настаивает на обмене пленными в Донбассе в "кратчайшие сроки", "24 числа мы настроены говорить о конкретных цифрах и обмене", заявила омбудсмен республики Дарья Морозова.

"Обмен должен состояться в самые ближайшие сроки. Больше переноса обмена не будет. Мы не позволим украинской стороне утягивать этот процесс в ту или иную сторону… Мы будем настаивать, чтобы обмен прошёл в кратчайшие сроки", — заявила Морозова.

Она напомнила, что "24-го числа следующее заседание (контактной группы по Донбассу — ред.)".

"То есть 24-го числа, если украинская сторона найдет альтернативный метод и мы опросим 159 человек… мы можем делать обмен. Сейчас вся загвоздка в 159 людях… 24 числа мы настроены говорить о конкретных цифрах и обмене", — заключила она.