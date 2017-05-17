Кабмин Украины одобрил законопроект о пенсионной реформе

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

В дальнейшем документ будет передан на обсуждение в Совет реформ при президенте Украины, после чего его внесут на рассмотрение Верховной рады Украины. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.

"Одним из требований к пенсионной системе было то, чтобы повысить пенсионный возраст. Наша задача была избежать повышения пенсионного возраста, и мы эту задачу выполнили. Пенсионный возраст остается на уровне 60 лет (для женщин сейчас он составляет 58,5 лет и повысится до 60 лет в 2021 году — ред.), для людей, которые имеют страховой стаж 25 лет", — сказал премьер Владимир Гройсман, презентуя проект пенсионной реформы на заседании правительства.

При этом он сообщил о вносимых изменениях в порядок назначения социальной помощи, которая выплачивается государством вместо пенсии лицам, не имеющим минимального страхового стажа. На сегодня такая помощь назначается с 63 лет гражданам, страховой страж которых — меньше 15 лет. Проект закона предусматривает, что теперь право на такую помощь с 63 лет будут иметь граждане, у которых страховой стаж меньше 25 лет, а у кого страховой стаж менее 15 лет, смогут получать социальную помощь от государства с 65 лет.

В то же время вводится механизм компенсации дефицита страхового стажа путем добровольных взносов граждан в пенсионный фонд. При этом Гройсман заявил, что таким образом для "более 70% граждан пенсионный возраст не изменится, изменения коснутся только требований к страховому стажу".

Премьер сообщил, что реформа также предусматривает ежегодный пересмотр пенсий на основе роста средней зарплаты и текущего уровня инфляции. Ожидается, что в случае принятия документа уже с 1 октября пенсии повысятся для 5,6 из 12 миллионов пенсионеров. Уровень доплаты составит от 200 до 1 тысячи гривен (от 8 до 38 долларов). По словам Гройсмана, деньги для повышения пенсий будут получены за счет увеличения отчислений в пенсионный фонд благодаря проведенному в этом году повышению минимальных зарплат в стране.

Кроме того, предлагается отменить особые условия выхода на пенсию для представителей отдельных категорий профессий, а также отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников. Законопроект также предлагает отменить налогообложение работающих пенсионеров.