Родственники жертв одесской трагедии потребовали импичмента Порошенко

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фото

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Родственники жертв трагедии 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов в Одессе потребовали импичмента президента Украины, сообщает 048.ua.

Отмечается, что близкие погибших обратились к Верховной раде с призывом создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности Петра Порошенко на предмет преступной халатности и противодействия ведению следственных действий.

"По нашему мнению, президент Украины совместно с Генеральной Прокуратурой нарушают Конституцию Украины, препятствуя объективному и всестороннему расследованию гибели людей во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года в г. Одесса", — говорится в письме.

Авторы обращения подчеркивают, что спустя три года после трагедии не появилось ни одного подозреваемого по делу и никаких шагов в расследовании не предпринималось. По мнению родственников погибших, правоохранительные органы только создают видимость деятельности.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.