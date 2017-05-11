Родственники жертв одесской трагедии потребовали импичмента Порошенко

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Родственники жертв трагедии 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов в Одессе потребовали импичмента президента Украины, сообщает 048.ua.
"По нашему мнению, президент Украины совместно с Генеральной Прокуратурой нарушают Конституцию Украины, препятствуя объективному и всестороннему расследованию гибели людей во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года в г. Одесса", — говорится в письме.
Авторы обращения подчеркивают, что спустя три года после трагедии не появилось ни одного подозреваемого по делу и никаких шагов в расследовании не предпринималось. По мнению родственников погибших, правоохранительные органы только создают видимость деятельности.
В результате украинские радикалы убили 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.