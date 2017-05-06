Пограничники Украины не комментируют отказ во въезде Рамилю Ситдикову

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Госпогранслужба Украины пока не комментирует информацию об отказе во въезде в страну фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Рамилю Ситдикову, который получил аккредитацию на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" и ехал освещать это мероприятие.
"У нас пока нет такой информации, нужно проверять", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.