Пограничники Украины не комментируют отказ во въезде Рамилю Ситдикову

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Госпогранслужба Украины пока не комментирует информацию об отказе во въезде в страну фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Рамилю Ситдикову, который получил аккредитацию на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" и ехал освещать это мероприятие.

Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" Ситдикова не пустили на Украину. Причиной якобы послужило то, что журналист не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины.

"У нас пока нет такой информации, нужно проверять", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.