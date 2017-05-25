Савченко готова баллотироваться в президенты Украины

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины. Об этом она рассказала в интервью изданию "Krytyka Polityczna".

"Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила", — цитирует Gordon.ua слова Савченко.

Депутат пояснила, что в парламентских выборах примет участие партия "Гражданская платформа Надежды Савченко", которая, по ее мнению, должна "демонтировать нездоровую политическую систему" и "перестроить государственную архитектуру".

Также депутат призналась, что ее проект получит поддержку олигархов и СМИ.

Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом Путиным, — внефракционный депутат Верховной рады. В декабре прошлого года украинские политики раскритиковали ее за поездку в Минск, где она встретилась с руководителями ДНР и ЛНР. После этого Савченко исключили из фракции "Батькивщина" и делегации ПАСЕ.