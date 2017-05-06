Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее Генпрокруратура ЛНР заявила, что жилые дома получили повреждения при обстреле 5 мая поселка Фрунзе со стороны украинских нацбатальонов.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 мм, БМП-1, БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (АГС,СПГ,РПГ) и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Красный Яр, Веселогоровка, Калиновка, Желоюбок. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено более 120 снарядов.

Украинские власти, в свою очередь, заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 63 раза открывали огонь по их позициям, пятеро военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"За минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела позиций Вооруженных сил Украины… Пять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

По информации силовиков, на приморском направлении из минометов калибром 120 миллиметров, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались их позиции вблизи Павлополя. Кроме того, как утверждают украинские военные, под огонь пулеметов крупных калибров, стрелкового оружия попали позиции рядом с Гнутово, а вблизи Марьинки применялись минометы калибром 82 миллиметра и противотанковые гранатометы.

Отмечается, что на донецком направлении под обстрелы попали укрепления силовиков в районе Верхнеторецкого, из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров, зенитной установки ЗУ-23-2 была обстреляна Авдеевка. Кроме того, по данным силовиков, на луганском направлении велся огонь из минометов, гранатометов и пулеметов по позициям силовиков под Крымским и рядом с Новозвановкой.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.