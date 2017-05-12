Климкин заявил о возможном участии США в урегулировании в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (81)

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин в пятницу заявил, что формат участия США в урегулировании конфликта в Донбассе сейчас определяется.

"Это (привлечение США — ред.) может быть в форме отдельного измерения, который, конечно, будет очень тесно скоординирован с "нормандским форматом". Это может быть вариант также параллельного привлечения США к отдельным элементам взаимодействия в рамках "нормандского формата". Это может быть параллельный процесс. Как раз это мы сейчас обсуждаем", — сказал Климкин на брифинге, который транслировал телеканал "NewsOne"

Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

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