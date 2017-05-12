В Донбассе с начала года погибли около 35 мирных жителей, сообщили в ОБСЕ

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Около 35 мирных жителей погибли в Донбассе с начала 2017 года из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала более 190 жертв среди мирного населения, около 35 из них погибли", — сказал он.

По словам Хуга, мирные жители продолжают гибнуть из-за обстрелов, а также "из-за того, что по обе стороны от линии соприкосновения земля усыпана минами и неразорвавшимися боеприпасами".

"Двадцать третьего апреля наш патруль в составе трех человек также стал частью этой статистики, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения", — добавил Хуг.

Патруль миссии ОБСЕ из двух машин 23 апреля подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек погиб и двое пострадали. Как заявили в МИД РФ, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.