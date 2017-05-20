В ЛНР заявили, что силовики проводят перегруппировку сил

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские силовики проводят перегруппировку сил у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Командование ВСУ продолжает нагнетать обстановку в регионе и проводит перегруппировку войск вблизи линии разграничения", — заявил Марочко.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — уточнил спикер.
Марочко уточнил, что украинские силовики также наращивают запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и обстрелов территории республики.
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