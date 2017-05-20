В ЛНР заявили, что силовики проводят перегруппировку сил

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (152)

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские силовики проводят перегруппировку сил у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Командование ВСУ продолжает нагнетать обстановку в регионе и проводит перегруппировку войск вблизи линии разграничения", — заявил Марочко.

По данным разведки ЛНР, в зону ответственности 14-й механизированной бригады в район населенного пункта Молодость прибыла колонна техники, состоящая из шести грузовых автомобилей типа "Урал" с боеприпасами и личным составом в сопровождении четырех БТР-80.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — уточнил спикер.

Марочко уточнил, что украинские силовики также наращивают запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и обстрелов территории республики.

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>