В ОБСЕ назвали минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных"

МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных".

В понедельник в Минске прошли заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп.

"Прошедшие выходные дни стали для гражданского населения вдоль линии соприкосновения одними из самых смертоносных за очень долгое время", — сказал Сайдик журналистам. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших в последние дни в Донбассе, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно выведена", — подчеркнул Сайдик.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.