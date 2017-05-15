Украина должна стать частью восточного фланга НАТО, заявил Климкин

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Украина постепенно должна быть включена в восточный фланг НАТО, считает глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин.

"Украина должна стать частью трансатлантического сообщества, а это значит, что постепенно Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в странах Балтии, каким образом союзники распределили между собой необходимость защиты каждого из своих друзей. Мы должны прийти к такому же относительно Украины", — сказал министр в интервью украинскому телеканалу "1+1"

Климкин также заявил, что тема Украины должна освещаться на предстоящем саммите НАТО 25 мая в Брюсселе.

"Я встречался со многими руководителями альянса, с союзниками для того, чтобы наша тема отдельно была освещена во время саммита (НАТО в мае – ред.), это очень важно", — сказал министр.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.