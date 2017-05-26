В ДНР на этой неделе в результате обстрелов ранены десять мирных жителей

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Десять мирных жителей были ранены в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о 12 раненных из-за обстрелов за неделю, восемь из них — мирные жители.

"За минувшую неделю вследствие артобстрелов получили ранения десять человек: шесть человек возле автостанции "Трудовские" Петровского района Донецка и по одному человеку травмировано в селе Коминтерново Новоазовского района, поселках Яковлевка и Спартак Ясиноватского района и в поселке Гольма в городе Горловка", — сказал Зарубин.

По его словам, в результате обстрелов за неделю произошло четыре пожара. В трех случаях спасатели не могли подъехать к месту возгорания из-за продолжающихся обстрелов.