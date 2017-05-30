Вице-спикер Рады призвала заблокировать все сайты ДНР и ЛНР

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Киев должен заблокировать все сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

"Следующий этап — заблокировать все сайты ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) как таковые, которые нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

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