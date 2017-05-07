Жительница Фрунзе ранена при обстреле со стороны силовиков, сообщили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (41)

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Жительница поселка Фрунзе в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) получила тяжелые ранения в результате обстрела со стороны одного из украинских националистических батальонов, сообщил в воскресенье РИА Новости прокурор Генеральной прокуратуры (ГП) ЛНР Давид Кац.

В минувшую пятницу ГП ЛНР заявила о повреждении трех жилых домов в поселке Фрунзе в результате обстрела со стороны позиций нацбатальона.

"Утром 7 мая украинские нацбатальоны вновь открыли огонь по мирным жителям поселка Фрунзе. В результате обстрела пострадал один человек", — сообщил Кац.

По данным ведомства, ранена 49-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

"В момент обстрела женщина вела в дом с огорода своего мужа-инвалида. Снаряд упал около огорода. Женщина получила тяжелые ранения, а именно, открытый перелом правого предплечья, контузию и осколочные ранения ног", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехал прокурор Славяносебского района и следователи полиции, сообщили в надзорном ведомстве.