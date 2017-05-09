При обстреле в пригороде Горловки ранен мирный житель

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (55)

Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов. Архивное фото

Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов. Архивное фото

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки населенного пункта Зайцево на окраине донецкой Горловки, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. Минобороны ДНР неоднократно заявляло об обстрелах этого района украинскими силовиками.

"В результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) населенного пункта Зайцево ранения получила местная жительница 1950 года рождения", — заявил представитель ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны ДНР, из-за обстрелов Донецка и Докучаевска повреждения получили три дома.