В Раде попросили признать закон о декоммунизации антиконституционным

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины обратились в Конституционный суд с просьбой признать антиконституционным закон о декоммунизации, сообщила пресс-служба суда.

"Тридцатого мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 46 народных депутатов относительно соответствия конституции Украины (конституционности) закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 года", — сообщается на сайте суда.

Обращение в суд поступило от депутатов парламентской фракции "Оппозиционный блок", которые считают, что закон о декоммунизации нарушает такие конституционные положения, как принцип правовой определенности, запрет цензуры, невмешательство в частную жизнь граждан. Также, по их мнению, закон ограничивает граждан в праве участвовать в управлении государственными делами. Поэтому в своем обращении они просят суд признать закон "таким, который не отвечает конституции Украины".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.