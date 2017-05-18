В ЛНР заявили о срыве отвода сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявляет о срыве отвода сил в районе Станицы Луганской в Донбассе.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

"Сегодня очередная попытка разведения сил и средств на участке Станица Луганская не состоялась", — сказал журналистам врио начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

По его словам, подразделения Народной милиции были полностью готовы к отводу сил и проинформировали об этом украинских силовиков с помощью сигнальной ракеты.

Как заявили в ЛНР, ответственность за срыв отвода сил лежит на украинских силовиках. "Сегодня украинская сторона в очередной раз не выполнила условия реализации рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке №1 в районе населенного пункта Станица Луганская", — сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на брифинге.

Он добавил, что Народная милиция ЛНР "по-прежнему готова к разведению сторон, но это произойдет только в зеркальном порядке".