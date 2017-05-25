Омбудсмен ДНР предложила проверить списки пленных в видеорежиме

ДОНЕЦК 25 мая — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова готова провести проверку списка пленных в режиме скайп-конференции.

Ранее, на переговорах в Минске 24 мая, представители самопровозглашенных республик и Киева договорились продолжить процесс проверки списка пленных.

"Мы настаиваем на том, чтобы возобновить верификацию… Мы готовы к тому, чтобы ускорить этот процесс и… сделать это (верификацию — ред.) в режиме скайп-конференции на базе скайпа ОБСЕ, как мы это делаем в случае заседаний и так далее. Но даже это у нас стопорится", — сказала Морозова.

Дату проведения переговоров в режиме видеосвязи омбудсмен не назвала.

Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин сообщал, что уточнение списка пленных было проведено не полностью, поскольку "Украина тех, кто под стражей, опросила почти всех; а тех, кто отпущен под подписку, нет".

Морозова ранее заявила, что "официальный Киев намеренно создает препятствия и выдумывает каждый раз новые отговорки, дабы не проводить верификацию пленных". Она также сообщила, что республика настаивает на обмене пленными в Донбассе в кратчайшие сроки и настроена "говорить о конкретных цифрах и обмене".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.