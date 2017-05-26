Силовики обвинили ополченцев в обстреле Красногоровки в Донбассе

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что ополченцы в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Красногоровка Донецкой области, повреждено здание районной больницы.

"Незаконные вооруженные формирования ОРДО (отдельные районы Донецкой области – ред.) продолжают уничтожать жилой сектор и инфраструктуру населенного пункта Красногоровка. По предварительной информации, обстрелом повреждено здание районной больницы, учебный корпус обособленного подразделения "Донецкого техникума Луганского национального аграрного университета", а также два частных дома в одном из жилых массивов", — говорится в сообщении штаба военной операции украинских силовиков в Facebook в пятницу.

По данным штаба, в районе полуночи обстрел еще продолжался.

При этом ранее в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики выпустили более 20 артиллерийских снарядов по Красногоровке в пригороде Донецка, который сами же контролируют. В ведомстве утверждали, что якобы обстрел производился с целью потом обвинить ДНР в нарушении минских соглашений.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.