В Донбасс прибыла комиссия по дезертирам ВСУ, сообщила разведка ЛНР

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Комиссия из 13 человек прибыла в район населенного пункта Артемовск в Донбассе разбираться с проблемой дезертирства в подразделениях ВС Украины, заявил журналистам, сославшись на разведданные, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По данным Народной милиции, прибытие комиссии связанно с участившимися случаями дезертирства военнослужащих бригады, а также сокрытия фактов дезертирства командирами подразделений.
"Случаи оставления пунктов временной дислокации военнослужащими ВСУ носят уже массовый, необратимый характер", — подчеркнул Марочко. Он уточнил, что подобная комиссия ранее работала в 24 отдельной механизированной бригаде украинских силовиков. На данный момент по всем выявленным там правонарушениям проводятся разбирательства.
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