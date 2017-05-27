В Донбасс прибыла комиссия по дезертирам ВСУ, сообщила разведка ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (213)

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Комиссия из 13 человек прибыла в район населенного пункта Артемовск в Донбассе разбираться с проблемой дезертирства в подразделениях ВС Украины, заявил журналистам, сославшись на разведданные, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Нашей разведкой установлено, что 24 мая в зону ответственности 53 отдельной механизированной бригады, в район населенного пункта Артемовск прибыл заместитель руководителя "АТО" полковник Авдеев с группой офицеров в количестве двенадцати человек", — сообщил Марочко.

По данным Народной милиции, прибытие комиссии связанно с участившимися случаями дезертирства военнослужащих бригады, а также сокрытия фактов дезертирства командирами подразделений.

"Случаи оставления пунктов временной дислокации военнослужащими ВСУ носят уже массовый, необратимый характер", — подчеркнул Марочко. Он уточнил, что подобная комиссия ранее работала в 24 отдельной механизированной бригаде украинских силовиков. На данный момент по всем выявленным там правонарушениям проводятся разбирательства.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>