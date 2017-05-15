Киев обсуждает с ЕС новую миссию ОБСЕ и эффективность действий Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Украина обсуждает с коллегами из Евросоюза возможность новой миссии ОБСЕ в Донбассе, укрепление Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и более эффективный вклад ЕС в поддержку киевских властей, заявил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее по итогам переговоров в Вашингтоне Климкин сообщил, что США готовы оказать давление на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Он также заявил, что по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом "есть очень интересные идеи", которые он сможет озвучить позднее. В понедельник после встречи с главами МИД стран-членов ЕС Климкин сообщил, что ЕС поддерживает поиск новых идей, призванных, по его словам, усилить давление на Россию для реализации минских договоренностей.

Отвечая на вопрос, о каких идеях идет речь, он сказал: "Они обсуждаются".

"Можно обдумать больший вклад в области безопасности, укрепление СММ или создании новой миссии ОБСЕ, можно обдумать поддержку, особую поддержку ОБСЕ, можно обдумать нового рода вклад, более эффективный вклад ЕС в поддержку украинского Донбасса и, конечно, освобождение украинских политических заключенных и пленных", — заявил министр.

Он отметил, что "есть много идей". "Теперь нужно параллельно с тем, что мы делаем в данный момент, решить, как реализовать эти идеи", — сказал глава украинского МИД.