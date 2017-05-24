В ЛНР узнали о прибытии арабских наемников к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Более 40 арабских наемников, воюющих на стороне украинских силовиков, прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район КПП "Станица Луганская", заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Установлено прибытие в населенный пункт Станица Луганская около 45 арабских наемников", — сказал Марочко журналистам.

По его словам, наемники прибыли для проведения диверсионно-подрывной деятельности на территории ЛНР. "Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — заявил Марочко.

Он отметил, что Народная милиция ЛНР уделяет вопросам безопасности первоочередное внимание. "Мы придерживаемся режима тишины и соблюдаем минские договоренности", — заявил представитель оборонного ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.