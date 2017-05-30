Встреча "нормандской четверки" была конструктивной, считают в МИД России

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (233)

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Берлинская встреча "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Украина, Россия) по урегулированию конфликта на Украине прошла в конструктивном ключе, должна способствовать более динамичной работе минской контактной группы, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины состоялась 30 мая в Берлине. Россию представлял статс-секретарь – замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Встреча в Берлине прошла в целом в конструктивном ключе и должна способствовать более динамичной работе минской Контактной группы, которая по-прежнему остается ключевой для реализации договоренностей февраля 2015 года по мирному урегулированию конфликта на Украине", — говорится в сообщении.