В шествии "Бессмертного полка" в Луганске приняли участие 40 тысяч человек

ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч человек, по предварительным данным, приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске, сообщил во вторник РИА Новости первый заместитель председателя Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики, председатель общественной организации "Ассоциация молодежи Луганщины" Денис Мирошниченко.

"Сегодня прошла колонна "Бессмертного полка" по главным улицам Луганска. По предварительным данным, в акции приняли участие более 40 тысяч человек. Но цифра еще уточняется. Несмотря на то, что погода была пасмурная, праздник состоялся, ведь люди пришли с горячим сердцем", — сказал Мирошниченко.

Как сообщил собеседник агентства, в шествии также принимали участие школьники, студенты, члены молодежных и общественных организаций, ополченцы, ветераны. По его словам, с каждым годом эта акция набирает все большую популярность в ЛНР.

"Очень приятно то, что эта акция из года в год набирает популярность – это очень важный момент в истории нашей земли", — заявил Мирошниченко.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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