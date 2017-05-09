В шествии "Бессмертного полка" в Луганске приняли участие 40 тысяч человек

ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Более 40 тысяч человек, по предварительным данным, приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске, сообщил во вторник РИА Новости первый заместитель председателя Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики, председатель общественной организации "Ассоциация молодежи Луганщины" Денис Мирошниченко.
Как сообщил собеседник агентства, в шествии также принимали участие школьники, студенты, члены молодежных и общественных организаций, ополченцы, ветераны. По его словам, с каждым годом эта акция набирает все большую популярность в ЛНР.
"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.
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