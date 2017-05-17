Украинская полиция сообщила, что Авдеевка подверглась обстрелу

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Подконтрольная украинским силовикам Авдеевка в Донецкой области подверглась в среду утром обстрелу, повреждены несколько частных домов, сообщила пресс-служба управления Нацполиции Украины в Донецкой области.

"Утро в Авдеевке началось с обстрела. В результате артобстрела повреждены три частных дома по улице Спортивной. Пострадавших среди мирного населения нет. Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции документирует последствия обстрела", — говорится в сообщении.

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