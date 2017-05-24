Народная милиция ЛНР: силовики дважды за сутки обстреляли республику

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (166)

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики за прошедшие сутки дважды обстреливали территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС) и зенитные установки ЗУ- 23-2", — заявляют в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Фрунзе. Всего по территории республики было выпущено около 50 снарядов.

"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

В то же время украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за прошедшие сутки 53 раза открывали огонь по их позициям, один военный ранен.

"За прошедшие сутки противник 53 раза открывал огонь по украинским воинам… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины был ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным украинских силовиков, обстрелы были зафиксированы на всех направлениях: приморском, донецком и луганском.

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