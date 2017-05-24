Народная милиция ЛНР: силовики дважды за сутки обстреляли республику

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики за прошедшие сутки дважды обстреливали территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Фрунзе. Всего по территории республики было выпущено около 50 снарядов.
"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
"За прошедшие сутки противник 53 раза открывал огонь по украинским воинам… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины был ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.
По данным украинских силовиков, обстрелы были зафиксированы на всех направлениях: приморском, донецком и луганском.
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