Минобороны ДНР: силовики 48 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (167)

Повреждения в жилом доме, полученные в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. 10 мая 2017

Повреждения в жилом доме, полученные в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. 10 мая 2017

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 14 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель министерства обороны.

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