В ДНР сообщили о 50 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 16 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелу со стороны ВСУ подверглись 16 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель оборонного ведомства ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.