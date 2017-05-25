В ОБСЕ заявили, что не собираются закрывать офисы наблюдателей в Донбассе

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ОБСЕ считает слухами информацию о возможном закрытии офисов своих наблюдателей в Луганске и других районах Донбасса, неподконтрольных властям Украины, заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии организации на Украине Александр Хуг.

"Я не уверен, о каких сообщениях вы говорите. Я не могу подтвердить слухи, о которых вы упомянули. Мы продолжаем работать во всех наших точках за некоторыми исключениями, касающимися маршрутов патрулирования", — сказал он на брифинге в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.