В ДНР за сутки обстрелами повреждены более десяти домов

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Более 10 домов получили повреждения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в пятницу в Минобороны ДНР.

Ранее в мэрии Донецка сообщили, что в результате ночного обстрела на западе города повреждены семь домов.

"Докучаевск — в результате обстрелов повреждены два дома по улице Яковицкого и по одному — по улицам Ленина и Маяковского. В поселке Гольмовский (Горловка — ред.) повреждены три дома по улице Больничная", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, также в Донецке из-за обстрела повреждены шесть домов.

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