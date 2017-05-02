Путин призвал Меркель повлиять на Порошенко для выполнения "Минска-2"

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая — РИА Новости. Четкого понимания, как придать импульс реализации минских договоренностей, пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в Сочи.

"Четкого понимания нет. И, конечно, Владимир Путин призвал канцлера использовать отношения с президентом Украины и влияние на президента Украины, с тем чтобы подвигнуть на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, каким должен быть импульс.