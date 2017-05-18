В ООН высказались за свободу вероисповедания в связи с инициативами Рады

ООН, 18 мая — РИА Новости. В ООН выступили в поддержку свободы вероисповедания в связи с инициативами Рады, угрожающими деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако сами законопроекты в секретариате генсека комментировать не стали.

"Мы стараемся не комментировать законопроекты", — заявил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы, конечно, принципиально выступаем в поддержку свободы вероисповедания людей, но мы не будем комментировать детали проектов", — подчеркнул он.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви на Украине. —0-