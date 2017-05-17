Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (115)

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Санжаровка, Сокольники, Лозовое с направлений подконтрольных ВСУ Мироновского, Луганского, Кряковки. Всего по территории республики за минувшие сутки, по предварительным данным, было выпущено около 100 снарядов.

"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.