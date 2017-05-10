Киев и Анкара договорились о создании беспилотников для украинской армии

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Украинское госпредприятие "Антонов” подписало меморандум о сотрудничестве с турецким центром Turkish Aerospace Industries для разработки и производства различных модификаций беспилотных летательных аппаратов, в том числе для нужд вооруженных сил Украины, сообщила в среду пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Сообщается, что эти договоренности были достигнуты в рамках XIII Международной выставки военной техники IDEF-2017 в Стамбуле.

"Антонов”, входящий в состав "Укроборонпрома”, подписал меморандум о сотрудничестве с Turkish Aerospace Industries для разработки и производства различных модификаций БПЛА, в том числе и ударных, для нужд dооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Концерн также сообщает, что сейчас "Антонов” в кооперации с ведущими предприятиями Украины ведет разработку многоцелевого авиационного комплекса "Горлица", это будет первый украинский тактический беспилотный комплекс, который, в том числе, может нести средства поражения.

Также "Укроборонпром” подписал меморандум о сотрудничестве с подсекретариатом оборонной промышленности министерства обороны Турции, заключение нового соглашения должно углубить сотрудничество между ОПК двух стран.

Меморандум предусматривает сотрудничество по развитию и производству в области авиационной техники, наземных систем и новых проектах для вооруженных сил Украины и Турции.

TAI – турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажного обслуживания аэрокосмических систем.

Подсекретариат оборонной промышленности Турции является главным распорядителем государственных средств оборонной промышленности и ответственным за обеспечение вооруженных сил страны всеми видами вооружения, военной техники и амуниции.