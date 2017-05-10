Трамп заявил, что США будут участвовать в разрешении конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял вопрос об Украине и подчеркнул, что США будут участвовать в разрешении конфликта, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил приверженность администрации участвовать в разрешении конфликта и подчеркнул, что Россия несёт ответственность за полное выполнение минских договорённостей", — отмечается в комментарии по итогам встречи.

Переговоры Трампа и Лаврова продолжались чуть более часа.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донабссе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что говорить с Москвой на языке санкций неприемлемо и контрпродуктивно.