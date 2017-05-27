В ДНР сообщили о гибели 9 ополченцев за неделю в результате боевых действий

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Девять человек погибли, еще 12 получили ранения за истекшую неделю на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате ведения боевых действий, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 19 по 25 мая на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 12 человек, четыре из которых военнослужащие. За этот же период погибли девять военнослужащих", — сообщил представитель омбудсмена.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.