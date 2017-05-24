ОБСЕ отмечает ухудшение ситуации в Донбассе и рост жертв среди населения

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп завершились в среду в Минске. Кроме обсуждения вопроса подготовки будущего обмена пленными и уточнения списков для этого, участники встречи вновь вернулись к рассмотрению ситуации с безопасностью в зоне конфликта.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик во время общения с прессой был вынужден констатировать продолжающиеся случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе и, как следствие, рост жертв среди мирного населения, число которых примерно за год выросло более чем в два раза.

Число жертв растет



"Сегодня хочу обратить внимание на печальную статистику, предоставленную офисом верхового комиссара ООН по правам человека… Все показатели только ухудшаются. Печально, что количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%", — сказал Сайдик журналистам.

По его словам, "это во многом результат продолжения использования тяжелого вооружения в пяти "горячих точках" и затягивания процесса разминирования".

Он отметил, что 85% всех нарушений происходят в трех зонах. Среди наиболее "горячих точек" Донбасса Сайдик назвал Авдеевку, Ясиноватую и Мариуполь. "Это означает, что, в принципе, при доброй воле сторон можно воздержаться от таких вооруженных конфликтов", — подчеркнул он.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта в Донбассе соблюдать обязательства по международному праву и защищать население по обе стороны от линии соприкосновения. Дипломат заявил, что использование тяжелого вооружения в Донбассе не должно оставаться безнаказанным.

В свою очередь Киев предложил расследовать случаи нарушения перемирия в Донбассе. "Украина жестко обозначила: без полноценного режима тишины невозможно вести дальнейшую работу. Мы предлагаем проведение расследования случаев нарушения режима прекращения огня, в частности, вчерашнего обстрела Авдеевки из РСЗО "Град", вследствие которого был ранен один человек и разрушены 16 домов", — написала пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Разведение сил продолжится



Полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что "Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в "серой зоне", все чаще опасно сближаясь с позициями формирований Донбасса".

Кроме того, как отметил Грызлов, более полугода Киевом срывается выполнение решения контактной группы о разведении сил и средств в Станице Луганской, что не позволяет реализовать разведение на всей линии разграничения. "И это несмотря на фиксацию СММ ОБСЕ как минимум трех периодов семидневного соблюдения сторонами режима тишины в районе Станицы Луганской. Последний раз такая фиксация была на 18 мая 2017 года", — добавил полпред РФ.

Вместе с тем в среду стало известно, что стороны договорились о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе 28 мая. "На сегодняшней встрече было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке 28 мая. Однако, учитывая настроение украинской стороны, особых иллюзий испытывать не приходится", — написала в Facebook Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

В среду в Минске продолжилось обсуждение новых возможных участков для разведения сил конфликтующих сторон. "Участники (подгруппы по безопасности — ред.) высказали свои предложения по определению новых участков для разведения сил и средств", — сказал Сайдик. По его словам, подгруппа в дальнейшем рассмотрит этот вопрос более обстоятельно.

Списки уточняются



Касательно перспектив обмена пленными в Донбассе Сайдик сообщил, что стороны конфликта должны в течение недели уточнить списки для будущего обмена. "Мы должны еще уточнить в течение этой недели списки (пленных — ред.), это сложный процесс, так как есть разные категории удерживаемых", — сказал Сайдик журналистам.

Он подчеркнул, что при реализации процесса уточнения списка пленных "надо уважать правопорядок Украины, соблюдать верховенство права". Спецпредставитель ОБСЕ выразил надежду, что стороны приблизились к завершению процесса и продолжат эффективно работать над вопросом подготовки обмена пленными.

Между тем полпред РФ Грызлов заявил, что Киев срывает начало процесса обмена пленными в Донбассе. "Закон об амнистии участников конфликта, как того требует Комплекс мер, президентом Украины не подписан с 2014 года, что не дает возможности реализовать обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех". Вместо этого Киев продолжает навязывать тактику деления удерживаемых лиц на категории и обмена их малыми группами. Отмечу, что если украинская сторона так хочет продвинуться в этом вопросе, то имея значительный, в разы, перевес в числе удерживаемых лиц, она могла бы освободить часть верифицированных лиц в одностороннем порядке, сделав жест доброй воли", — сказал Грызлов журналистам.

В свою очередь в ДНР также напомнили о важности принятия закона об амнистии. "Все действия переговорщиков сегодня — это подготовка к большому обмену, но не реализация пунктов 5 и 6 Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Для недопущения преследования лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, в дальнейшем без принятия закона об амнистии не обойтись", — отметила Талакина.

Механизм оплаты воды



Как сообщил Сайдик, в среду в Минске стороны конфликта в Донбассе договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по оплате поставок воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе. По его словам, у предприятия также сформировались большие долги из-за неплатежей за потребленную воду жителями ЛНР. Как заявил Грызлов, ситуация с водоснабжением остается критической из-за действий Киева.

"Стороны договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по механизму оплаты воды в соответствии с законодательством Украины", — сказал Сайдик.

По словам Олифер, Киев заявил, что готов поставлять и поставляет воду в неподконтрольные ему районы Донбасса, несмотря на сформировавшуюся задолженность. "В рамках экономической подгруппы речь шла об оплате поставок воды, потребленной в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Мы готовы поставлять воду и поставляем ее, несмотря на существующие задолженности", — сообщила она.

В целом Сайдик отметил, что дискуссии в экономической подгруппе по Донбассу проходили "интенсивно и в прагматичном ключе". По словам дипломата, также обсуждались вопросы защиты гражданской инфраструктуры. "Участники приветствовали комплексный подход при рассмотрении экологических вопросов в зоне конфликта", — добавил он.

Грызлов же отметил, что "вместо реализации пункта 8 Комплекса мер о восстановлении экономических связей с Донбассом, выплате пенсии и социальных пособий, украинская сторона конфликта продолжает усиление мер экономической блокады Донбасса".

Блокирование дискуссии



В среду спецпредставитель ОБСЕ вновь не смог похвастаться перед журналистами успехами в работе политической подгруппы, ограничившись лишь дежурными формулировками.

В ДНР же в очередной раз заявили, что действия представителей Киева в подгруппе по политическим вопросам на переговорах в Минске блокируют переговорный процесс и противоречат принципам минских соглашений.

"Относительно вопросов утвержденной повестки дня украинская сторона делегировала свои полномочия по принятию решений "нормандскому формату". Такие действия только блокируют переговорный процесс и напрямую противоречат основному принципу подписанных в Минске соглашений — диалогу и согласованию позиций по ключевым вопросам непосредственно с представителями республик", — заявила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, слова которой процитировала пресс-служба министерства.

Никонорова отметила, что представители Киева выносят на обсуждение вопросы, не относящиеся к теме переговоров и реализации Комплекса мер по урегулированию в Донбассе. Она считает, что достичь положительного результата в работе подгруппы поможет принятие регламента.

Касательно политического аспекта урегулирования Грызлов отметил, что наделение отдельных районов Донбасса особым статусом, что является основным вопросом политического урегулирования, Киев до сих пор игнорирует.

"Несмотря на решения лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в 2015 и 2016 годах о необходимости введения в действия закона об особом статусе по "формуле Штайнмайера", украинская сторона всеми силами пытается "вернуть" этот вопрос в "нормандский формат", де-факто вынося его из минского процесса. Хотел бы еще раз призвать украинскую сторону к добросовестному выполнению Комплекса мер, напомню, закрепленных резолюцией СБ ООН в феврале 2015 года", — добавил Грызлов.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.