Глава СБ Украины заявил, что в случае отставки отправится воевать в Донбасс

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в случае своей отставки "возьмёт автомат" и отправится в зону проведения военной операции в Донбассе.

В январе Грицак рекомендовал депутатам Верховной рады, заблокировавшим участок железной дороги на линии разграничения в Луганской области, пойти служить в боевые подразделения в Донбассе, если им хочется "повоевать".

"Если будет принято решение в установленном законом порядке: президент подаст (представление об отставке — ред.), Верховная рада проголосует, я пойду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда приехал — из зоны АТО. Но со мной на эту тему (отставки — ред.) никто не говорил", — сказал Грицак на пресс-конференции в четверг.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>