Глава СБ Украины заявил, что в случае отставки отправится воевать в Донбасс

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в случае своей отставки "возьмёт автомат" и отправится в зону проведения военной операции в Донбассе.
"Если будет принято решение в установленном законом порядке: президент подаст (представление об отставке — ред.), Верховная рада проголосует, я пойду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда приехал — из зоны АТО. Но со мной на эту тему (отставки — ред.) никто не говорил", — сказал Грицак на пресс-конференции в четверг.
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