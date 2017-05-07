Журналисток "Комсомольской правды" не пустили на Украину

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Газета "Комсомольская правда" сообщила, что двух журналисток издания Марию Ремизову и Елену Бодуэн, аккредитованных на "Евровидение", не пустили на Украину.

Ранее пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники не пропустили в страну двух журналистов, которые ехали для освещения "Евровидения-2017".

"В воскресенье, 7 мая, в пункте контроля "Конотоп" украинские пограничники высадили с поезда двух корреспонденток "Комсомольской правды". Наши коллеги Мария Ремизова и Елена Бодуэн направлялись в Киев — работать на конкурсе "Евровидение", — сообщается на сайте издания.

По данным газеты, запрет на въезд на Украину Бодуэн объяснили тем, что она посещала Крым. Ремизовой сообщили, что она не смогла уточнить цель визита и не предоставила документов о финансовом обеспечении пребывания в Киеве.

В субботу аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Ему выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".